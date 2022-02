Putin: “La Russia non vuole la guerra”, ed illustra a Scholz le sue richieste. Ben felici di continuare a fornire gas attraverso l’Ucraina” (Di martedì 15 febbraio 2022) Come abbiamo scritto stamane, quasi a ‘sorpresa’ oggi la Russia ha ritirato parte delle ruppe dislocate a ridosso del confine ucraino, commentando che si stava così concedendo un’esercitazione programmata, a dispetto “dell’isteria degli occidentali”. Insomma, dal Cremlino hanno quasi tentato di farci credere che esercito e carri-armati erano giunti fin lì solo per alcune esercitazioni. Affermazioni che non non hanno convinto né l’Ucraina che gli Usa, i quali continuano ad evacuare diplomatici e cittadini statunitensi dai luoghi più sensibili ad eventuali attacchi russi. Putin: “La Russia non vuole una guerra, abbiamo avanzato una proposta di un processo negoziale ma non abbiamo avuto risposta” Ma nel pomeriggio, nel corso della conferenza stampa tenutasi in occasione della visita ... Leggi su italiasera (Di martedì 15 febbraio 2022) Come abbiamo scritto stamane, quasi a ‘sorpresa’ oggi laha ritirato parte delle ruppe dislocate a ridosso del confine ucraino, commentando che si stava così concedendo un’esercitazione programmata, a dispetto “dell’isteria degli occidentali”. Insomma, dal Cremlino hanno quasi tentato di farci credere che esercito e carri-armati erano giunti fin lì solo per alcune esercitazioni. Affermazioni che non non hanno convinto néche gli Usa, i quali continuano ad evacuare diplomatici e cittadini statunitensi dai luoghi più sensibili ad eventuali attacchi russi.: “Lanonuna, abbiamo avanzato una proposta di un processo negoziale ma non abbiamo avuto risposta” Ma nel pomeriggio, nel corso della conferenza stampa tenutasi in occasione della visita ...

