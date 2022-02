Putin ironico: “Gli Usa hanno detto a che ora inizierà la guerra?” (Di martedì 15 febbraio 2022) Roma, 15 feb – A che ora è la fine del mondo? Vladimir Putin ironizza sulla previsione degli Stati Uniti, secondo cui domani la Russia dovrebbe iniziare l’invasione dell’Ucraina, chiedendo se sanno pure l’ora esatta. Putin: “A che ora inizia la guerra?” “A volte il presidente Putin scherza sugli allarmi degli Usa e dei loro alleati occidentali riguardo a un’invasione russa in Ucraina” e “ci chiede di controllare se hanno pubblicato l’ora esatta in cui comincerà la guerra“, dice alla stampa il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. “Per noi è impossibile capire la follia di questa informazione maniacale” degli Usa. La Russia continua insomma a negare di voler attaccare l’Ucraina e sminuisce la lettura americana. Di “follia” ha parlato pure Maria Zakharova, portavoce del ministero degli ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 15 febbraio 2022) Roma, 15 feb – A che ora è la fine del mondo? Vladimirironizza sulla previsione degli Stati Uniti, secondo cui domani la Russia dovrebbe iniziare l’invasione dell’Ucraina, chiedendo se sanno pure l’ora esatta.: “A che ora inizia la?” “A volte il presidentescherza sugli allarmi degli Usa e dei loro alleati occidentali riguardo a un’invasione russa in Ucraina” e “ci chiede di controllare sepubblicato l’ora esatta in cui comincerà la“, dice alla stampa il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. “Per noi è impossibile capire la follia di questa informazione maniacale” degli Usa. La Russia continua insomma a negare di voler attaccare l’Ucraina e sminuisce la lettura americana. Di “follia” ha parlato pure Maria Zakharova, portavoce del ministero degli ...

Advertising

IlPrimatoN : Il presidente russo ironizza così - FBabbua : RT @franvalensise: Fate intervenire il Berlusca che è l'unico che può interagire senza conseguenze con Putin,e non sono ironico! Stiamo man… - franvalensise : Fate intervenire il Berlusca che è l'unico che può interagire senza conseguenze con Putin,e non sono ironico! Stiam… - DPaganini23 : Capisci che siamo davvero messi male quando ti rendi conto che Putin non è che abbia esattamente tutti i torti. Da… - Twitt3rLa : #RussiaUcraina Ma porca troia,lo volete capire che il presidente Ucraino,detto pure dalla CNN,era IRONICO I R O NI… -