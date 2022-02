Psg-Real Madrid, Orsato ammonisce anche Mendy: era diffidato, salta il ritorno (Di martedì 15 febbraio 2022) Daniele Orsato ammonisce anche Mendy: insieme a Casemiro, era l’altro diffidato di Psg-Real Madrid, e così pure il terzino sinistro salterà il ritorno in casa al Bernabeu. Decisione impeccabile dell’arbitro italiano, che ha estratto subito il giallo. C’è il pestone in ritardo, giallo non automatico ma che ci può stare, anche in virtù del metro che per il veronese è sempre decisamente severo e inflessibile. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 15 febbraio 2022) Daniele: insieme a Casemiro, era l’altrodi Psg-, e così pure il terzino sinistro salterà ilin casa al Bernabeu. Decisione impeccabile dell’arbitro italiano, che ha estratto subito il giallo. C’è il pestone in ritardo, giallo non automatico ma che ci può stare,in virtù del metro che per il veronese è sempre decisamente severo e inflessibile. SportFace.

