Psg-Real Madrid, gol da fantascienza di Mbappè all’ultimo respiro (VIDEO) (Di mercoledì 16 febbraio 2022) E’ un gol semplicemente da fantascienza quello di Kylian Mbappè in Psg-Real Madrid. all’ultimo respiro, nei minuti di recupero, il francese si inventa una rete pazzesca, saltando con l’elastico due giocatori, passando in mezzo come fosse un fantasma e poi calciando rasoterra lì dove Courtois non può nulla. In alto ecco il VIDEO della rete dell’attaccante dei parigini che può indirizzare la qualificazione. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 16 febbraio 2022) E’ un gol semplicemente daquello di Kylianin Psg-, nei minuti di recupero, il francese si inventa una rete pazzesca, saltando con l’elastico due giocatori, passando in mezzo come fosse un fantasma e poi calciando rasoterra lì dove Courtois non può nulla. In alto ecco ildella rete dell’attaccante dei parigini che può indirizzare la qualificazione. SportFace.

Advertising

goal : PSG 1-0 Real Madrid. Advantage PSG ???? - DIRECTVSports : ?? PSG ?? Real Madrid - RoyNemer : Lionel Messi, Leandro Paredes and Angel Di María start for PSG vs. Real Madrid in the Champions League. Mauro Icard… - Jlannisterr : RT @goal: PSG 1-0 Real Madrid. Advantage PSG ???? - KEI07933533 : RT @xGPhilosophy: PSG (1.91) 1-0 (0.13) Real Madrid -