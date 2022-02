Psg-Real Madrid, Donnarumma: “Mbappè alieno, al ritorno per vincere” (Di mercoledì 16 febbraio 2022) “Per noi è molto importante questa vittoria, abbiamo fatto una grande partita. Sfortunatamente la palla non voleva entrare, ma poi ci ha pensato Mbappé. Kylian è uno spettacolo, un alieno. Ma abbiamo tanti giocatori che ci possono risolvere la partita. Se resta? Lo deciderà lui, sono cose sue. Per passare il turno dovremo fare ancora meglio. Andremo lì per vincere, non cambia nulla per noi“. Lo ha detto Gianluigi Donnarumma dopo la vittoria del suo Psg contro il Real Madrid per 1-0 grazie ad una magia di Mbappè. Sui playoff dei Mondiali che a marzo vedranno impegnata l’Italia: “Siamo carichissimi, noi compagni ci sentiamo sempre. Torneremo più forti di prima e andremo al Mondiale”, conclude a Sky Sport. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 16 febbraio 2022) “Per noi è molto importante questa vittoria, abbiamo fatto una grande partita. Sfortunatamente la palla non voleva entrare, ma poi ci ha pensato Mbappé. Kylian è uno spettacolo, un. Ma abbiamo tanti giocatori che ci possono risolvere la partita. Se resta? Lo deciderà lui, sono cose sue. Per passare il turno dovremo fare ancora meglio. Andremo lì per, non cambia nulla per noi“. Lo ha detto Gianluigidopo la vittoria del suo Psg contro ilper 1-0 grazie ad una magia di. Sui playoff dei Mondiali che a marzo vedranno impegnata l’Italia: “Siamo carichissimi, noi compagni ci sentiamo sempre. Torneremo più forti di prima e andremo al Mondiale”, conclude a Sky Sport. SportFace.

goal : PSG 1-0 Real Madrid. Advantage PSG ???? - DIRECTVSports : ?? PSG ?? Real Madrid - RoyNemer : Lionel Messi, Leandro Paredes and Angel Di María start for PSG vs. Real Madrid in the Champions League. Mauro Icard… - CalcioNews24 : #RealMadrid, #Ancelotti: «Prestazione non buona, il #PSG ha meritato di vincere» - p_c_keita : RT @goal: PSG 1-0 Real Madrid. Advantage PSG ???? -