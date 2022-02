Psg-Real Madrid, Ancelotti: “Al ritorno ce la giocheremo” (Di mercoledì 16 febbraio 2022) “La prestazione non è stata buona, al ritorno sarà un’altra gara. Loro hanno meritato di vincerla, Mbappé può creare sempre opportunità. Siamo dispiaciuti, poteva esser fatta meglio, abbiamo sofferto la pressione, non siamo usciti da dietro con la palla. abbiamo creato poco ma c’è il ritorno”. Queste le dichiarazioni del tecnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti dopo la sconfitta per 1-0 contro il Psg nell’andata degli ottavi di finale di Champions League. Decide una rete di Mbappè, ma per il ritorno è tutto aperto: “Dovremo fare una partita diversa per intensità, con e senza la palla. Questo sì, ma sarà una gara diversa, sono certo. Servirà aggressività per la rimonta ma servirà equilibrio: loro sono pericolosi in contropiede, abbiamo tutto per giocarcela“. Poco servito Benzema: “Non ... Leggi su sportface (Di mercoledì 16 febbraio 2022) “La prestazione non è stata buona, alsarà un’altra gara. Loro hanno meritato di vincerla, Mbappé può creare sempre opportunità. Siamo dispiaciuti, poteva esser fatta meglio, abbiamo sofferto la pressione, non siamo usciti da dietro con la palla. abbiamo creato poco ma c’è il”. Queste le dichiarazioni del tecnico del, Carlodopo la sconfitta per 1-0 contro il Psg nell’andata degli ottavi di finale di Champions League. Decide una rete di Mbappè, ma per ilè tutto aperto: “Dovremo fare una partita diversa per intensità, con e senza la palla. Questo sì, ma sarà una gara diversa, sono certo. Servirà aggressività per la rimonta ma servirà equilibrio: loro sono pericolosi in contropiede, abbiamo tutto per giocarcela“. Poco servito Benzema: “Non ...

goal : PSG 1-0 Real Madrid. Advantage PSG ???? - DIRECTVSports : ?? PSG ?? Real Madrid - RoyNemer : Lionel Messi, Leandro Paredes and Angel Di María start for PSG vs. Real Madrid in the Champions League. Mauro Icard… - CalcioNews24 : #RealMadrid, #Ancelotti: «Prestazione non buona, il #PSG ha meritato di vincere» - p_c_keita : RT @goal: PSG 1-0 Real Madrid. Advantage PSG ???? -