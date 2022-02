Psg-Real Madrid 1-0, Pochettino: “Ci siamo meritati la vittoria” (Di mercoledì 16 febbraio 2022) “Sono molto contento. La prestazione della squadra è stata buonissima: in generale siamo stati meglio del Real, ci siamo meritati la vittoria”. Lo ha detto l’allenatore del Psg, Mauricio Pochettino, dopo la vittoria in extremis contro il Real Madrid: “Manca ancora una partita, ma è importante aver fatto questo primo passo. Abbiamo lavorato duramente per fermarli e recuperare palla il più in alto possibile, controllando bene il gioco per 90 minuti. Abbiamo concesso pochissime occasioni. I giocatori se lo meritano, hanno un talento incredibile. Dovremo rimanere concentrati in vista del ritorno”. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 16 febbraio 2022) “Sono molto contento. La prestazione della squadra è stata buonissima: in generalestati meglio del, cila”. Lo ha detto l’allenatore del Psg, Mauricio, dopo lain extremis contro il: “Manca ancora una partita, ma è importante aver fatto questo primo passo. Abbiamo lavorato duramente per fermarli e recuperare palla il più in alto possibile, controllando bene il gioco per 90 minuti. Abbiamo concesso pochissime occasioni. I giocatori se lo meritano, hanno un talento incredibile. Dovremo rimanere concentrati in vista del ritorno”. SportFace.

