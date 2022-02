PSG-Real Madrid (1-0): analisi tattica e considerazioni (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Il PSG vince l’andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Real Madrid per 1-0. A decidere la sfida un gol all’ultimo respiro di uno stratosferico Mbappé, mattatore assoluto della serata. Al “Parco dei principi” va in scena uno spettacolo abbacinante di talento, classe e tecnica, eppure la partita viene risolta solo nel finale. Decisamente deludente la prestazione della squadra di Carlo Ancelotti, che soffre per lunghi tratti della partita e non arriva mai a calciare nello specchio della porta. Riviviamo insieme la partita, attraverso la nostra analisi tattica, per capire come mai PSG-Real Madrid ha regalato meno gol rispetto al potenziale. Le due squadre scendono in campo col medesimo modulo, il 4-3-3. Nei padroni di casa, gioca Donnarumma in porta, con Hakimi, ... Leggi su 11contro11 (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Il PSG vince l’andata degli ottavi di finale di Champions League contro ilper 1-0. A decidere la sfida un gol all’ultimo respiro di uno stratosferico Mbappé, mattatore assoluto della serata. Al “Parco dei principi” va in scena uno spettacolo abbacinante di talento, classe e tecnica, eppure la partita viene risolta solo nel finale. Decisamente deludente la prestazione della squadra di Carlo Ancelotti, che soffre per lunghi tratti della partita e non arriva mai a calciare nello specchio della porta. Riviviamo insieme la partita, attraverso la nostra, per capire come mai PSG-ha regalato meno gol rispetto al potenziale. Le due squadre scendono in campo col medesimo modulo, il 4-3-3. Nei padroni di casa, gioca Donnarumma in porta, con Hakimi, ...

