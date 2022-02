Prezzario Superbonus | pronti i nuovi massimali per le asseverazioni

(Di martedì 15 febbraio 2022) Periodo transitorio Le nuove tariffe si applicherebbero dopo 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento in Gazzetta Ufficiale, che è stato firmato dal Ministro Cingolani ma che non è ancora ...

Extra costi esclusi dai massimali110%, nuovoper gli interventi agevolati 26 Gennaio 2022 Con il provvedimento previsto della Legge di Bilancio 2022, è dunque finalmente ...Questa impostazione è stata da subito parecchio criticata dalle imprese, dai professionisti e dai committenti, preoccupati che ilfinisse falcidiato da questi nuovi limiti. Oltre i livelli ...Per analisi approfondite sulle singole voci di prezzo attendiamo, in realtà, la versione ufficiale del Decreto da parte del Ministero della Transizione Ecologica anche se è già possibile osservare un ...(Rinnovabili.it) – Il Ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani ha firmato ieri il Decreto Prezzi che fissa i limiti di spesa per gli interventi legati al Superbonus ... si dovrà fare ...