Previdenza | 470mila assegni in pagamento da 40 anni Con il Covid meno pensioni per 1 miliardo

Il rapporto del Centro studi guidato da Alberto Brambilla evidenzia un "sempre più insostenibile" costo delle prestazioni assistenziali salito a fine 2020 a 144,7 miliardi, con una crescita del 66,2% rispetto al 2012. Nel dossier si sostiene che il sistema pensionistico regge, ma soffre gli effetti della pandemia con un peggioramento del rapporto attivi-pensionati, sceso a quota 1,4238. Sotto la lente il continuo ricorso a misure per facilitare i pensionamenti anticipati

