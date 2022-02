Presunte molestie nel liceo di Cosenza, i docenti agli ispettori: «La preside non ha fatto abbastanza» (Di martedì 15 febbraio 2022) L’occupazione è cominciata lo scorso 3 febbraio. Nei giorni prima una studentessa del liceo Valentini-Majorana di Castrolibero, in provincia di Cosenza, aveva presentato ai carabinieri una denuncia contro un professore che il primo anno l’avrebbe molestata, chiedendole delle foto di nudo in cambio della sufficienza nella sua materia. Da qui è scoppiato il caso, la denuncia è arrivata su Instagram, gli studenti hanno occupato la scuola e gli stessi docenti si sono uniti alle proteste. Oggi è gli ispettori inviati dal ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi hanno ascoltato i docenti per orientarsi sulla vicenda. Alcuni di loro hanno ribadito la richiesta di sospensione per Iolanda Maletta, la direttrice dell’istituto che secondo le accuse non avrebbe fatto abbastanza ... Leggi su open.online (Di martedì 15 febbraio 2022) L’occupazione è cominciata lo scorso 3 febbraio. Nei giorni prima una studentessa delValentini-Majorana di Castrolibero, in provincia di, aveva presentato ai carabinieri una denuncia contro un professore che il primo anno l’avrebbe molestata, chiedendole delle foto di nudo in cambio della sufficienza nella sua materia. Da qui è scoppiato il caso, la denuncia è arrivata su Instagram, gli studenti hanno occupato la scuola e gli stessisi sono uniti alle proteste. Oggi è gliinviati dal ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi hanno ascoltato iper orientarsi sulla vicenda. Alcuni di loro hanno ribadito la richiesta di sospensione per Iolanda Maletta, la direttrice dell’istituto che secondo le accuse non avrebbe...

