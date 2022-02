Presentato in Regione il progetto per il primo lotto della Benevento-Caserta (Di martedì 15 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiDall’ufficio stampa del Comune di Santa Maria a Vico: Dopo anni di incessante lavoro in cui l’Amministrazione Comunale di Santa Maria a Vico ha partecipato a numerosi tavoli di confronto con la Prefettura di Caserta, il Ministero dei Trasporti, l’Anas e la Regione Campania, arriva oggi una svolta decisiva! Oggi è infatti un giorno importante perché segna l’inizio del percorso che porterà alla realizzazione di un’opera estremamente strategica per la nostra Santa Maria a Vico. Con un incontro tenutosi questa mattina presso la Regione Campania, relativo alla Na 239 Caudina -collegamento Caserta – Benevento, è stato Presentato il progetto di fattibilità tecnica economica relativo al primo lotto: collegamento ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 15 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiDall’ufficio stampa del Comune di Santa Maria a Vico: Dopo anni di incessante lavoro in cui l’Amministrazione Comunale di Santa Maria a Vico ha partecipato a numerosi tavoli di confronto con la Prefettura di, il Ministero dei Trasporti, l’Anas e laCampania, arriva oggi una svolta decisiva! Oggi è infatti un giorno importante perché segna l’inizio del percorso che porterà alla realizzazione di un’opera estremamente strategica per la nostra Santa Maria a Vico. Con un incontro tenutosi questa mattina presso laCampania, relativo alla Na 239 Caudina -collegamento, è statoildi fattibilità tecnica economica relativo al: collegamento ...

