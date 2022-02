Premier League | Manchester United-Brighton 1-0 LIVE | si sblocca Ronaldo!

Advertising

SkySport : Brentford, standing ovation per Eriksen al Community Stadium ? - euandrebfr : RT @guustavobfr: messi perde penalti cristiano faz na premier league - guustavobfr : messi perde penalti cristiano faz na premier league - un_polle : Com’è che la premier league può fare i recuperi nei turni di champions e noi non possiamo? Siamo seghe nei diritti tv? - 1987_Lorenza : RT @Antorco66: Non seguo molto la Premier League ma secondo me questo Pogba manca al calcio dal 2016. -

Ultime Notizie dalla rete : Premier League

TUTTO mercato WEB

Il Manchester City sabato scorso ha calato il poker inin casa del Norwich, dodicesimo risultato utile consecutivo per la formazione allenata da Guardiola che in classifica vola a 9 ...Come riporta Sport, il dirigente spagnolo ha molti estimatori in giro per l'Europa , soprattutto in. Uno tra tutti è il Chelsea di Roman Abramovich, il quale sarebbe pronto ad ...(Inter-News) Il ritorno in campo di Christian Eriksen, 8 mesi dopo l'arresto cardiaco. Una gara amichevole in cui Eriksen è sceso in campo per circa un’ora con la nuova maglia del club di Premier ...DIRETTA SPORTING LISBONA MANCHESTER CITY (RISULTATO 0-0): FORMAZIONI UFFICIALI, VIA! Siamo vicini al calcio d’inizio di Sporting Lisbona Manchester City, gara valevole per gli ottavi di finale di ...