Preghiera della sera 15 Febbraio 2022: “Donaci notte e giorno la Tua protezione” (Di martedì 15 febbraio 2022) “Donaci notte e giorno la Tua protezione”. È la Preghiera della sera da recitare questo Martedì per ringraziare il Signore per la giornata trascorsa. Assisteteci, Angeli delle nostre famiglie, Angeli dei nostri figli, Angelo della nostra parrocchia, Angelo della nostra città, Angelo del nostro paese, Angeli della Chiesa, Angeli dell’universo. Rivolgiamoci al Padre, al Figlio ed L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di martedì 15 febbraio 2022) “la Tua”. È lada recitare questo Martedì per ringraziare il Signore per la giornata trascorsa. Assisteteci, Angeli delle nostre famiglie, Angeli dei nostri figli, Angelonostra parrocchia, Angelonostra città, Angelo del nostro paese, AngeliChiesa, Angeli dell’universo. Rivolgiamoci al Padre, al Figlio ed L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

Rvaticanaitalia : #Ucraina A Lourdes si è pregato per la #PACE. Col #Santo #Rosario si è chiesta l'intercessione della Vergine Maria… - SimoPillon : Buongiorno amici! Lungi da me demonizzare il telefonino, ma se l'abuso dei social porta all'alienazione, l'abuso d… - KattInForma : Preghiera della sera 15 Febbraio 2022: “Donaci notte e giorno la Tua protezione” - FedericoCiacca3 : RT @ernestolivero: Cos'è la comunione? E' gioire per le gioie degli altri, è soffrire per i dolori degli altri, è sentire la sorte dell'alt… - MarcG_69 : RT @CiaoKarol: Mamma Natuzza ogni sera invocava così la Madonna. Preghiera della notte tra il 15 ed il 16 febbraio 2022: Mamma Natuzza ogni… -