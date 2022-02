Playoff Bundesliga, Hoeness non ci sta: «Ridicolo, regola contro il Bayern Monaco» (Di martedì 15 febbraio 2022) L’ex presidente del Bayern Monaco Hoeness si è schierato contro l’ipotesi dei Playoff in Bundesliga Uli Hoeness, ex presidente del Bayern Monaco, in una intervista a Servus TV si è schierato contro l’ipotesi dei Playoff in Bundesliga per assegnare la vittoria del campionato. LE PAROLE – «Per me è una cosa ridicola. In Bundesliga, chiunque sia primo in classifica dopo 34 giornate, qualsiasi squadra abbia sofferto e meritato il primo posto, dovrebbe vincere il campionato. Questa sarebbe soltanto una regola contro il Bayern Monaco, non ha niente a che fare con l’interesse per il torneo. La nuova ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 15 febbraio 2022) L’ex presidente delsi è schieratol’ipotesi deiinUli, ex presidente del, in una intervista a Servus TV si è schieratol’ipotesi deiinper assegnare la vittoria del campionato. LE PAROLE – «Per me è una cosa ridicola. In, chiunque sia primo in classifica dopo 34 giornate, qualsiasi squadra abbia sofferto e meritato il primo posto, dovrebbe vincere il campionato. Questa sarebbe soltanto unail, non ha niente a che fare con l’interesse per il torneo. La nuova ...

