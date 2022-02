Platinette su Amadeus al Festival di Sanremo 2023 non usa mezzi termini “Non si …”

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Platinette Amadeus

Baritalia News

Festival di Sanremo,dovrebbe condurre la quarta edizione.: 'Squadra che vince non si cambia' Il Festival di Sanremo si è concluso da poco con la vittoria di Blanco e Mahmood, ma in generale il festival ...... oppure il festival del politicamente corretto ? Il tavolo dell'ultimo Sanremo diè stato ... Tante le posizioni in campo: dache vede nelle "fluidità" odierne una tendenza "di natura ...Secondo molti a condurre ancora una volta, per il quarto anno consecutivo, il celebre concorso canoro sarà proprio Amadeus. E nello specifico ad esprimere nei suoi confronti delle parole di stima e di ...Ciò che ha colpito di più Platinette è che Amadeus quest’anno se l’è dovuta cavare da solo senza la sua storica spalla, Fiorello, passato solo per un saluto. Il conduttore, che anche per la ...