Più sicurezza a Ladispoli | apre il nuovo Commissariato di Polizia di Stato

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 15 febbraio 2022)– Da domani, 16 febbraio, aprono le porte di unpresidio delladisul territorio. Nell’edificio di via Vilnius al civico numero 7, ceduto alladidall’Amministrazione Comunale di, èistituito, allebb dipendenze della Questura di Roma, in osservanza del Decreto del Capo della- Direttore Generale di Pubblicadel 2 ottobre 2020, ilDistaccato di Pubblica”. Il presidio opererà in una parte del territorio attualmente controllata dalCivitavecchia, nello specifico nei Comuni di, Cerveteri, Bracciano e ...