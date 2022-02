Pisa-Vicenza, Serie B: probabili formazioni, pronostico e diretta tv (Di martedì 15 febbraio 2022) Pisa-Vicenza è ospitata oggi all’Arena Garibaldi-Anconetani a partire dalle 18.30, nella 23a giornata del campionato di Serie B 21-22. I nerazzurri puntano con decisione alla vittoria, risultato che gli manca da un mese esatto, anche se la formazione ospite è costretta a giocare, ancora una volta, con il coltello tra i denti. Queste tutte le informazioni sulla gara e le probabili formazioni. Statistiche e curiosità di Pisa-Vicenza Il Pisa con 41 punti nella bisaccia dopo 22 giornate (11 vittorie, 8 pareggi, 3 sconfitte), continua a occupare posizioni al vertice della classifica, ma nell’ultimo mese ha fatto registrare solamente una sconfitta (Frosinone) e 3 pareggi (SPAL, Alessandria, Ternana). In particolare contro le Fere, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 15 febbraio 2022)è ospitata oggi all’Arena Garibaldi-Anconetani a partire dalle 18.30, nella 23a giornata del campionato diB 21-22. I nerazzurri puntano con decisione alla vittoria, risultato che gli manca da un mese esatto, anche se la formazione ospite è costretta a giocare, ancora una volta, con il coltello tra i denti. Queste tutte le insulla gara e le. Statistiche e curiosità diIlcon 41 punti nella bisaccia dopo 22 giornate (11 vittorie, 8 pareggi, 3 sconfitte), continua a occupare posizioni al vertice della classifica, ma nell’ultimo mese ha fatto registrare solamente una sconfitta (Frosinone) e 3 pareggi (SPAL, Alessandria, Ternana). In particolare contro le Fere, ...

Advertising

TuttoPisa : Turn over più o meno pesante ed ipotesi di formazioni molto difficili. Ecco il possibile 11 scelto da Luca D'Angelo… - TuttoPisa : Pisa in campo ancora all'Arena Garibaldi dove arriva il Vicenza. Fischio d'inizio alle ore 18.30. Ecco come poter s… - infobeto_com : Italy Pisa - Vicenza - Mas_Wisnuuu : Italia Serie B Pisa vs L.R Vicenza Under 2.50 (FT) #SansBetting #Andritany #Dorna #UCL #Zidane #AFFU23 #SerieB - psb_original : Pisa, i convocati per la gara con il Vicenza #SerieB -