Piovella Soi | “Perdita della vista grave handicap ma Ssn ha altre priorità”

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 15 febbraio 2022) (Adnkronos) – “A differenza di quanto accade nel resto del mondo, negli ospedali italiani non si inseriscono cristallini artificiali, come quelli che da 8 anni ho ai miei occhi. Sono cristallini che hanno un vantaggio enorme: cancellano ogni tipologia di difetto visivo, io riesco a vedere senza correzioni per distanza, a guidare la macchina, usare il pc e leggere un libro o un giornale senza problemi. Mi preoccupa la scarsa attenzione alle esigenze dei pazienti, la mancanza o laè il più grandeche può capitare, soprattutto per una persona di una certa età. Non dico che non ci sia la sensibilità verso questi pazienti ma oggi a causapandemia per il Servizio sanitario nazionale lesono”. Lo afferma Matteo ...