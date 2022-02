Pierluigi | chi è il nuovo corteggiatore di Gemma | età | lavoro | Instagram

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 15 febbraio 2022) Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Canale 5 con Uomini e Donne, il dating show di successo seguitissimo da migliaia e migliaia di telespettatori. Al centro dello studioGalgani, una delle dame più discusse e chiacchierate del parterre femminile del trono over: ma conosciamo meglio, suo. View this post onA post shared by Uomini e Donne (@uominiedonne), chi è ildia Uomini e Donne?è uncavaliere di Uomini e Donne, che ha deciso di partecipare per conoscere meglio. Ha 63 anni, è calabrese, ma lavora a Milano da ben 20 anni ...