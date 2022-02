Piazza Sant’Agostino | Tringali propone panchine e fioriere | ma i commercianti vogliono il parcheggio

Leggi su cronachesalerno

(Di martedì 15 febbraio 2022) di Monica De Santis Oltre 300 verbali sono stati elevati dalla polizia municipale di Salerno nel periodo delle Luci d’Artista per sosta selvaggia nel centro storico di Salerno. Il dato è stato presentato ieri mattina dal comandante dei vigili urbani, in commissione mobilità, alla presenza anche dell’assessore. Nel corso dell’incontro sono state ancora una volta affrontate le problematiche della viabilità e delabusivo nel centro storico, partendo proprio da. Per questa l’assessoreha proposto l’installazione died altrecosì da impedire la sosta selvaggia che avviene puntualmente tutti i giorni. Proposta questa che di sicuro scontenterà ied i residenti della zona che ...