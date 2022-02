Piatek, il ritorno del ‘pistolero’: sua la rete del vantaggio viola | VIDEO (Di martedì 15 febbraio 2022) Dopo aver sbagliato un calcio di rigore, Krzysztof Piatek si è rifatto al 42esimo minuto del primo tempo in Spezia-Fiorentina. Sua la rete del momentaneo vantaggio dei viola al 'Picco'. Leggi su pianetamilan (Di martedì 15 febbraio 2022) Dopo aver sbagliato un calcio di rigore, Krzysztofsi è rifatto al 42esimo minuto del primo tempo in Spezia-Fiorentina. Sua ladel momentaneodeial 'Picco'.

Ultime Notizie dalla rete : Piatek ritorno Fiorentina al fotofinish, lo Spezia si arrende 2 - 1 ...- Nel giorno del ritorno al Picco di Vincenzo Italiano, accolto dai fischi, la Fiorentina fa e disfa ma alla fine batte 2 - 1 lo Spezia e si porta a - 1 dalla Roma con una partita in meno. Piatek ...

Il ritorno del pistolero: Piatek sbaglia ma si rifà subito. E i viola godono Krzysztof Piatek ancora protagonista con la maglia della Fiorentina. Nel posticipo della 25esima giornata di serie A contro lo Spezia, l'attaccante polacco ha trovato ancora il gol dopo aver fallito un calcio ...

Piatek, il ritorno del ‘pistolero’: sua la rete del vantaggio viola | VIDEO Pianeta Milan NEWS – Zapata, Pobega, Acerbi, Lazzari, Lovato, Quagliarella, Nuytinck, Deulofeu: le novità PIATEK – Intervistato da DAZN dopo la rete allo Spezia ... Il Secolo XIX fa il punto sulle condizioni di Fabio Quagliarella: “sta migliorando. Dopo il ritorno in partita per una ventina di minuti al ...

GOL, PERSONALITÀ E FIDUCIA: PIATEK VUOLE PRENDERSI LA FIORENTINA proteggere palla dal ritorno del difensore e piazzare la sfera alle spalle di Provedel. Piatek è un killer dentro i 16 metri, ha movimenti da attaccante vero all'interno dell'area, ma la sua voglia di ...

