Peschiera | il Consiglio comunale delibera l' aggiunta di Martiri a Vittime delle foibe per il parco di via Veneto | nessun voto contrario

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Peschiera Consiglio

7giorni

... è venuta alla luce lo scorso 15 gennaio alla clinica Pederzoli di. Da pochi giorni la ... "Per me ed Anastasia", confida Aurora, "è bello poter contare sule l'appoggio di tutte le ...... fino al depuratore didel Garda (VR). Da alcuni anni, tuttavia, si discute dell'esigenza ...qualità di Commissario speciale nonostante i diversi pareri negativi (tra cui quello del...Peschiera Borromeo, 9 febbraio 2022. Il Consiglio comunale nel discutere una Mozione di Fratelli d'Italia emendata dal Partito Democratico ha deliberato la modifica della Delibera di Giunta n.11 del ...Lo ha annunciato durante il consiglio comunale del 9 febbraio in risposta ad una mozione poi ritirata da Claudia Bianchi, capogruppo del Partito Democratico, che chiedeva proprio di impegnarsi alla ...