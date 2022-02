Peschereccio spagnolo naufragato vicino alle coste del Canada: numerosi morti (Di martedì 15 febbraio 2022) Roma, 15 feb – Il Peschereccio spagnolo Villa de Pitanxo è naufragato al largo delle coste del Canada, come riporta l’Agi, provocando numerose vittime. Peschereccio spagnolo naufragato Sono diverse le vittime provocate dal naufragio del Peschereccio spagnolo. L’imbarcazione era impegnata in una battuta di pesca nei pressi delle coste canadesi di Terranova. Villa de Pitanxo, appunto il nome della nave, era stato registrato a Marín (Pontevedra) ed è di proprietà dell’armatore galiziano Manuel Nores: l’ora del naufragio, ke sette del mattino ora italiana, con a bordo 22 persone. Il sottodelegato del Governo a Potevedra ha dichiarato che è un’ora prima “si è perso il contatto con il localizzatore della ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 15 febbraio 2022) Roma, 15 feb – IlVilla de Pitanxo èal largo delledel, come riporta l’Agi, provocando numerose vittime.Sono diverse le vittime provocate dal naufragio del. L’imbarcazione era impegnata in una battuta di pesca nei pressi dellecanadesi di Terranova. Villa de Pitanxo, appunto il nome della nave, era stato registrato a Marín (Pontevedra) ed è di proprietà dell’armatore galiziano Manuel Nores: l’ora del naufragio, ke sette del mattino ora italiana, con a bordo 22 persone. Il sottodelegato del Governo a Potevedra ha dichiarato che è un’ora prima “si è perso il contatto con il localizzatore della ...

