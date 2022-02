Perché per il sottosegretario Costa "il green pass potrebbe essere superato dal 31 marzo" (Di martedì 15 febbraio 2022) L'Italia che da oggi ha reso obbligatorio il super green pass per gli over 50 guarda già avanti, alla prossima scadenza, al progressivo allentamento delle restrizioni: “Credo che l'eliminazione della certificazione verde con la fine dello stato di emergenza, il 31 marzo, sia assolutamente uno scenario possibile”. È Andrea Costa a rilanciare la discussione, dal lato governativo, dopo che già da giorni, e in maniera spesso pretestuosa, alcune forze politiche avevano avanzato la stessa richiesta. Ma se a parlarne è il sottosegretario alla Salute, lo stesso che nelle scorse settimane aveva giocato d'anticipo pure sullo stesso ministro Roberto Speranza annunciando la fine dell'obbligo di mascherina, allora la prospettiva assume un altro tenore. “Oggi – ha spiegato Costa - dobbiamo ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 15 febbraio 2022) L'Italia che da oggi ha reso obbligatorio il superper gli over 50 guarda già avanti, alla prossima scadenza, al progressivo allentamento delle restrizioni: “Credo che l'eliminazione della certificazione verde con la fine dello stato di emergenza, il 31, sia assolutamente uno scenario possibile”. È Andreaa rilanciare la discussione, dal lato governativo, dopo che già da giorni, e in maniera spesso pretestuosa, alcune forze politiche avevano avanzato la stessa richiesta. Ma se a parlarne è ilalla Salute, lo stesso che nelle scorse settimane aveva giocato d'anticipo pure sullo stesso ministro Roberto Speranza annunciando la fine dell'obbligo di mascherina, allora la prospettiva assume un altro tenore. “Oggi – ha spiegato- dobbiamo ...

marattin : “Se ora finiamo la legislatura con Draghi a Chigi non è stato per una congiunzione astrale favorevole ma perché c’è… - AlbertoBagnai : La trattazione del tema bonus edilizi sui media continua a essere imbarazzante: tutti i titoli sparano #SUPERBONUS,… - matteosalvinimi : #Salvini: Domani porteremo in Consiglio dei Ministri intervento urgente da almeno 5mld per frenare caro-energia. Du… - EL10juve : @mauro_marley @sportmediaset @Tiki_Taka_real Sì, il cosiddetto DOGSO (negare occasione), decisivo per il rosso, che… - dollcatalogue : sto parlando in italiano perché ho un esame domani e certo non ho studiato nonostante ho abbastanza tempo. ?? per lu… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché per Dare un'anima all'economia del futuro: la sfida di "The Economy of Francesco" ...per "cambiare l'attuale economia e dare un'anima a quella di domani" il Papa nel maggio 2019 aveva lanciato l'idea di Economy of Francesco. Rianimare significa letteralmente "ridare un'anima", perché ...

Green pass, presidente virologi: "Non serve più se Stato fa rispettare leggi" ... e soprattutto "abbiamo fatto un decreto che rende legge l'obbligo vaccinale per gli over 50. A ... "Sembra quasi che il Green pass debba rimanere - ragiona il numero uno dei virologi italiani - perché ...

Le motivazioni della crisi tra Russia e Ucraina Corriere della Sera ..."cambiare l'attuale economia e dare un'anima a quella di domani" il Papa nel maggio 2019 aveva lanciato l'idea di Economy of Francesco. Rianimare significa letteralmente "ridare un'anima",...... e soprattutto "abbiamo fatto un decreto che rende legge l'obbligo vaccinalegli over 50. A ... "Sembra quasi che il Green pass debba rimanere - ragiona il numero uno dei virologi italiani -...