Perché Mosca annuncia il ritiro di alcune truppe dai confini ucraini (Di martedì 15 febbraio 2022) Nei commenti riportati dall'agenzia di stampa Interfax, il portavoce del ministero della Difesa di Mosca dice che "le unità dei distretti militari meridionali e occidentali che hanno completato i loro ordini hanno già iniziato a salire a bordo di treni e camion e inizieranno a trasferirsi nelle loro guarnigioni. Oggi. Unità separate marceranno a piedi come parte di convogli militari". Ossia, la Russia annuncia il ritiro di parte del contingente da oltre centomila uomini schierato ai confini ucraini. "Un certo numero di esercitazioni di addestramento al combattimento sono state condotte come previsto" aggiunge la Difesa russa: "Intanto le forze armate russe stanno continuando una serie di esercitazioni su larga scala per l'addestramento operativo di truppe e altre unità. Vi partecipano ...

