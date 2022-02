Penélope Cruz nella Roma degli Anni ’70 per il nuovo film: le prime foto (Di martedì 15 febbraio 2022) In attesa dei 94° Premi Oscar, in occasione dei quali è stata candidata come Miglior Attrice Protagonista per Madres Paralelas, Penélope Cruz torna a recitare in italiano. Già in passato, diretta da Sergio Castellitto in Non ti muovere, la star spagnola aveva sorpreso il pubblico cimentandosi nella nostra lingua. Il film le ha permesso inoltre di vincere un David di Donatello. Ora, l’interprete è pronta a una nuova avventura professionale. Per la regia di Emanuele Crialese (nuovomondo, Terraferma), sarà infatti tra le protagoniste de L’immensità. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da EMANUELE CRIALESE Official (@emanuelecrialese) Attualmente in fase di post-produzione, l’attesissimo progetto dovrebbe debuttare nei prossimi mesi, probabilmente ... Leggi su velvetmag (Di martedì 15 febbraio 2022) In attesa dei 94° Premi Oscar, in occasione dei quali è stata candidata come Miglior Attrice Protagonista per Madres Paralelas,torna a recitare in italiano. Già in passato, diretta da Sergio Castellitto in Non ti muovere, la star spagnola aveva sorpreso il pubblico cimentandosinostra lingua. Ille ha permesso inoltre di vincere un David di Donatello. Ora, l’interprete è pronta a una nuova avventura professionale. Per la regia di Emanuele Crialese (mondo, Terraferma), sarà infatti tra le protagoniste de L’immensità. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da EMANUELE CRIALESE Official (@emanuelecrialese) Attualmente in fase di post-produzione, l’attesissimo progetto dovrebbe debuttare nei prossimi mesi, probabilmente ...

