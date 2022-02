Pechino 2022, staffetta maschile biathlon oggi in tv: orario e diretta streaming (Di martedì 15 febbraio 2022) Il programma, gli orari e la diretta tv della staffetta maschile di biathlon alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022. Atleti in pista a partire dalle ore 7.30 italiane (ore 14.30 locali) al National biathlon Center. La squadra azzurra sarà quindi così composta: Thomas Bormolini in prima frazione, Giacomel in seconda, Lukas Hofer in terza e Dominik Windisch in chiusura. SEGUI IL LIVE DELLA GARA IL MEDAGLIERE AGGIORNATO Pechino 2022: IL PROGRAMMA COMPLETO Pechino 2022: LE SPERANZE DI MEDAGLIA DELL’ITALIA IN OGNI SPORT GLI ITALIANI IN GARA I REGOLAMENTI DI TUTTI GLI SPORT I RISULTATI GIORNO PER GIORNO La diretta tv – La gara verrà trasmessa in chiaro su Rai 2, con ... Leggi su sportface (Di martedì 15 febbraio 2022) Il programma, gli orari e latv delladialle Olimpiadi invernali di. Atleti in pista a partire dalle ore 7.30 italiane (ore 14.30 locali) al NationalCenter. La squadra azzurra sarà quindi così composta: Thomas Bormolini in prima frazione, Giacomel in seconda, Lukas Hofer in terza e Dominik Windisch in chiusura. SEGUI IL LIVE DELLA GARA IL MEDAGLIERE AGGIORNATO: IL PROGRAMMA COMPLETO: LE SPERANZE DI MEDAGLIA DELL’ITALIA IN OGNI SPORT GLI ITALIANI IN GARA I REGOLAMENTI DI TUTTI GLI SPORT I RISULTATI GIORNO PER GIORNO Latv – La gara verrà trasmessa in chiaro su Rai 2, con ...

Advertising

Eurosport_IT : Charlène Guignard e Marco Fabbri sono meravigliosi! ?? Gli azzurri chiudono la gara Olimpica con 205.07 punti raggi… - Agenzia_Ansa : PECHINO 2022 | Via libera del Tas, la 15enne pattinatrice russa Kamila Valieva può continuare a gareggiare alle Oli… - Agenzia_Ansa : PECHINO 2022 | Sofia Goggia c'è: chiude la sua ultima prova in discesa libera alle Olimpiadi invernali col quarto t… - zazoomblog : LIVE – Bob a due maschile Pechino 2022: terza e quarta heat in DIRETTA - #maschile #Pechino #2022: #terza - zazoomblog : Speed skating oggi Pechino 2022: orari startlist canale tv streaming pettorali italiani - #Speed #skating #Pechino… -