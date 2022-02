Pechino 2022 | miracolo Goggia | a 23 giorni dall’infortunio arriva la medaglia

(Di martedì 15 febbraio 2022) Una vera e propria impresa: bronzo per Nadia Delago L’Italia si sveglia con l’impresa, titanica, di Sofia. Nella discesa olimpica ai Giochi di, l’azzurra, a 23dalla caduta di Cortina si mette al collo un argento. Argento vivo, come dice la bergamasca, accompagnato anche dal podio, il primo della carriera, di Nadia Delago, incredula della sua. Una sfida vinta contro tutti etutti, contro la sfortuna, contro chi diceva di rinunciare e contro se stessa. Nei momenti bui si è affidata alla fede e alla fiducia che ha nei suoi mezzi. Unainsperata e impensabile alla vigilia. Lasi è piazzata dietro alla svizzera Suter, l’unica in grado di fare meglio. Non a caso dopo essere salita sul podio la bergamasca ha raccontato tutte ...

Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani sono ottimisti in vista della team sprint di sci di fondo alle Olimpiadi di, in programma mercoledì 16 febbraio. ' La gara della staffetta di domenica, nella mia frazione in classico, mi ha dato molta fiducia e penso che anche De Fabiani sarà sul pezzo - ha ...... valida per assegnare il secondo titolo della disciplina ai Giochi Olimpici di. Le circostanze legate alle restrizioni da covid hanno reso questo uno degli eventi più attesi di tutta la ...La spedizione azzurra a Pechino tocca così quota 13 medaglie. In totale, invece, il bottino complessivo è di 137: 42 ori, 42 argenti e 53 bronzi. Per lo sci siamo intanto a 35 podi olimpici nella ...Le ragazze jet dell’Italia Team regalano due medaglie ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022. Il podio della discesa femminile si tinge di azzurro con Sofia Goggia che, più forte dell’infortunio ...