Pechino 2022 | Malagò | “Siamo nella storia Grazie a Goggia e Delago”

(Di martedì 15 febbraio 2022)– L’entusiasmo di Giovanniin Cina e sui campi gara, dopo la negatività al Covid, esprime la gioia di tutto il mondo dello sport che in queste ore sta celebrando la doppietta della discesa libera femminile. Sofia, dopo 23 giorni dall’infortunio che l’aveva fermata a Cortina in Coppa del Mondo, torna a una gara ufficiale e si prende un argento olimpico con i colori dell’oro nello sci alpino,all’impresa umana e sportiva compiuta. Con lei Nadia, mai sul podio della Coppa del Mondo, conquista il bronzo della vita e a cinque cerchi e sempre in discesa libera. L’Italia Team arriva a 13 medaglie fortunate e premiate e supera quelle ottenute a PyeongChang nel 2018. (leggi qui) Il Presidente del Coni scrive su Instagram: “Incredibile medaglia d’argento che vale più di un oro ...

Eurosport_IT : Charlène Guignard e Marco Fabbri sono meravigliosi! ?? Gli azzurri chiudono la gara Olimpica con 205.07 punti raggi… - Agenzia_Ansa : Sofia Goggia (argento) e Nadia Delago (bronzo) centrano un podio storico per l'Italia a Pechino 2022 nella discesa… - ilpost : Sofia Goggia ha vinto l’argento nella discesa libera ai Giochi di Pechino - gianmilan76 : RT @Eurosport_IT: Il risveglio dell'Italia è da SOGNOOOO ???????? #SciAlpino | #Beijing2022 | #Goggia | #Delago - zazoomblog : Speed skating Pechino 2022: nel team pursuit femminile oro al Canada. Battuto il Giappone bronzo ai Paesi Bassi -… -

Ma l'Erario non ha gli elenchi dei No Vax Djokovic: 'Non sono No Vax ma rinuncio a Wimbledon se c'è obbligo di vaccino', Goggia - Delago da sogno. Bis azzurro sul podio, sfuma l'oro ...L'argento vinto oggi da Sofia Goggi a nella libera dei Giochi di, a 23 giorni dalla caduta di Cortina, ne è solo l'ultimo esempio. Sono diversi i precedenti che raccontano le ...NordEst – Le ragazze jet dell’Italia Team regalano due medaglie ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022. Il podio della discesa femminile si tinge di azzurro con Sofia Goggia che, più forte ...Sport - Successivamente il Presidente Malagò ha informato del cambio di alfiere il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che il 23 dicembre aveva consegnato nelle mani di Sofia Goggia il ...