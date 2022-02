Pechino 2022 | Lucio Dalla ai Giochi Olimpici | il belga Hendrickx pattina sulle note di Caruso

Advertising

ROMA - E' stata una corsa contro il tempo e la sfortuna che Sofia Goggia ha vinto, conquistando la medaglia d'argento nella discesa libera a, dopo appena due settimane dal trattamento con gel piastrinico al ginocchio sinistro lesionato , eseguito da Claudio Zorzi, chirurgo ortopedico, direttore del Dipartimento di Ortopedia e ...... quattro giornate dal termine di, a quota 13. 'Sofi' e 'Neidi', per motivi diversi, rischiavano di dover essere semplici spettatrici. La prima rischiava di non essere al cancelletto dopo ...Dopo una breve pausa, lo sci di fondo è pronto a tornare in azione. Mercoledì 16 febbraio si assegnerà il V titolo olimpico femminile della team sprint, o sprint a coppie, come sarebbe più corretto ...Quello di Sofia Goggia, che l'ha portata alla conquista della medaglia d'argento - nella notte italiana - alle Olimpiadi di Pechino, è l'ultimo dei recuperi lampo che hanno scritto le più incredibili ...