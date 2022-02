Pechino 2022, Jacobs: 'Che impresa Sofia Goggia! I campioni si rialzano dopo gli infortuni' (Di martedì 15 febbraio 2022) Che impresa straordinaria Sofia Goggia! E che velocità! I grandi campioni sono quelli che cadono, si rialzano e tornano a vincere più forti degli infortuni '. Questo ha scritto su Twitter, Marcell ... Leggi su globalist (Di martedì 15 febbraio 2022) ChestraordinariaE che velocità! I grandisono quelli che cadono, sie tornano a vincere più forti degli'. Questo ha scritto su Twitter, Marcell ...

Agenzia_Ansa : Sofia Goggia (argento) e Nadia Delago (bronzo) centrano un podio storico per l'Italia a Pechino 2022 nella discesa… - Eurosport_IT : Il risveglio dell'Italia è da SOGNOOOO ???????? #SciAlpino | #Beijing2022 | #Goggia | #Delago - GDF : Giochi Olimpici di Pechino 2022. Una straordinaria @goggiasofia, che a 23 giorni dall’infortunio di Cortina d’Ampez… - flamanc24 : RT @Eurosport_IT: Tutte le condizioni per la qualificazione azzurra in semifinale… noi ci crediamo! ?????? #HomeOfTheOlympics | #Beijing2022… - telodogratis : Pechino 2022, il medagliere dell’Italia -