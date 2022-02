Pechino 2022 | hockey maschile | il Canada batte nettamente la Cina | Germania ko

(Di martedì 15 febbraio 2022) Si va a delineare il tabellone del torneo disu ghiaccioalle Olimpiadi di. Oggi, martedì 15 febbraio, si sono disputati i play-off che sono valsi l’accesso alle semifinali. Ilha battuto senza problemi i padroni di casa dellaper 7-2, mentre laha subito una pesante eliminazione per mano della Slovacchia (4-0). Più equilibrate le altre due sfide che hanno visto imporsi Danimarca e Svizzera su Lettonia e Repubblica Ceca.SU GHIACCIO– Play-off Ore 5:10 Slovacchia-4-0 Danimarca-Lettonia 3-2 Ore 9:40 Rep.Ceca-Svizzera 2-4 Ore 14:107-2 Gli accoppiamenti dei quarti di finale: Usa vs Svezia Roc vs ...

Eurosport_IT : Charlène Guignard e Marco Fabbri sono meravigliosi! ?? Gli azzurri chiudono la gara Olimpica con 205.07 punti raggi… - GDF : Giochi Olimpici di Pechino 2022. Una straordinaria @goggiasofia, che a 23 giorni dall’infortunio di Cortina d’Ampez… - ilpost : Sofia Goggia ha vinto l’argento nella discesa libera ai Giochi di Pechino - mountainblogit : Olimpiadi Pechino 2022: Sofia Goggia argento e Nadia Delago bronzo nella discesa libera - sole24ore : ?? “Ciao fans, argento vivo! Dopo Cortina sembrava finita, ma ho dato tutto”. Così la sciatrice su Instagram saluta… -

Ultime Notizie dalla rete : Pechino 2022

Stanotte è andata via la luce a Bergamo alta, esattamente come quattro anni fa alla vigilia della discesa a PyeongChang. A riaccenderla in Cina, con una magia, è sempre lei. L'argento di Sofia Goggia ...L' Italia conquista due medaglie nella mattinata di olimpiadi invernali. Sofia Goggia e Nadia Delago hanno terminato rispettivamente in seconda e terza posizione nella discesa femminile , alle spalle della svizzera Corinne Suter che si è portata a casa la ...Francesco Friedrich non sbaglia mai e sa solo vincere, facendo sua anche la gara di bob a 2 dei Giochi Olimpici di Pechino 2022. Sul budello di Yanqing il fuoriclasse nativo di Pirna ha aperto un vero ...PECHINO 2022 - L’Italia ha cambiato marcia nel torneo di curling maschile alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Gli azzurri hanno sconfitto gli USA per 10-4, hanno conquistato la seconda vittoria ...