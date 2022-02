Pechino 2022 | Goggia | ' Dopo Cortina sembrava finita | ma ho dato tutto

Advertising

Eurosport_IT : Il risveglio dell'Italia è da SOGNOOOO ???????? #SciAlpino | #Beijing2022 | #Goggia | #Delago - Agenzia_Ansa : Sofia Goggia (argento) e Nadia Delago (bronzo) centrano un podio storico per l'Italia a Pechino 2022 nella discesa… - Eurosport_IT : Charlène Guignard e Marco Fabbri sono meravigliosi! ?? Gli azzurri chiudono la gara Olimpica con 205.07 punti raggi… - zazoomblog : Pechino 2022 biathlon staffetta femminile: start list orari e partecipanti - #Pechino #biathlon #staffetta - peppe844 : RT @Agenzia_Ansa: PECHINO2022 I L'esultanza di Sofia Goggia: 'Ciao fans, argento vivo' #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Pechino 2022

Ora l'argento di, a tre settimane da una caduta che poteva costarle la stagione e forse la carriera, fanno di lei una dei grandi nella storia dello sport . Lo sci è uno sport particolare,...Sofia Goggia sul suo profilo Instagram dopo l'argento nella discesa alle Olimpiadi di: "Un'altra bella medaglia, ma ora non mi fermo"Solo 23 giorni fa, Sofia Goggia cadeva sulla neve di Cortina compromettendo di fatto la partecipazione alle Olimpiadi di Pechino 2022. Ma la sciatrice bergamasca non poteva mancare all’appuntamento.Una gara incredibile quella andata in scena quella della km di fondo della combinata nordica in queste Olimpiadi Invernali di Pechino. Ma partiamo dal principio. Jarl Magnus Riiber era tornato in ...