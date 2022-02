Pechino 2022 discesa femminile sci alpino oggi in tv: orario e diretta streaming (Di martedì 15 febbraio 2022) Il programma, gli orari e la diretta tv della discesa libera femminile di sci alpino ai Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022. Tutto pronto per il ritorno di Sofia Goggia, dopo il brutto infortunio di Cortina, nella gara più importante dell’anno. Saranno sette le azzurre in gara: insieme alla bergamasca scenderanno in pista anche Elena Curtoni, Nadia Delago, Federica Brignone, Marta Bassino, Nicol Delago, Francesca Marsaglia. Appuntamento alle ore 4 italiane (ore 11 locali). LA diretta TESTUALE LA START LIST IL MEDAGLIERE AGGIORNATO Pechino 2022: IL PROGRAMMA COMPLETO Pechino 2022: LE SPERANZE DI MEDAGLIA DELL’ITALIA IN OGNI SPORT GLI ITALIANI IN GARA I REGOLAMENTI DI TUTTI GLI ... Leggi su sportface (Di martedì 15 febbraio 2022) Il programma, gli orari e latv dellaliberadi sciai Giochi Olimpici invernali di. Tutto pronto per il ritorno di Sofia Ga, dopo il brutto infortunio di Cortina, nella gara più importante dell’anno. Saranno sette le azzurre in gara: insieme alla bergamasca scenderanno in pista anche Elena Curtoni, Nadia Delago, Federica Brignone, Marta Bassino, Nicol Delago, Francesca Marsaglia. Appuntamento alle ore 4 italiane (ore 11 locali). LATESTUALE LA START LIST IL MEDAGLIERE AGGIORNATO: IL PROGRAMMA COMPLETO: LE SPERANZE DI MEDAGLIA DELL’ITALIA IN OGNI SPORT GLI ITALIANI IN GARA I REGOLAMENTI DI TUTTI GLI ...

