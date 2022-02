Pechino 2022, curling maschile: l’Italia batte 10-4 gli Usa e rimane viva per la qualificazione (Di martedì 15 febbraio 2022) l’Italia si impone per 10-4 sugli Stati Uniti e rimane in corsa per la qualificazione alle semifinali per quanto riguarda il torneo di curling alle Olimpiadi 2022 di Pechino. Gli azzurri rispondono end su end agli americani, che compiono un’autentica follia nell’ottava ripresa concedendo 4 punti al tricolore. Non si sono disputati gli ultimi 2 end. …in aggiornamento SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 15 febbraio 2022)si impone per 10-4 sugli Stati Uniti ein corsa per laalle semifinali per quanto riguarda il torneo dialle Olimpiadidi. Gli azzurri rispondono end su end agli americani, che compiono un’autentica follia nell’ottava ripresa concedendo 4 punti al tricolore. Non si sono disputati gli ultimi 2 end. …in aggiornamento SportFace.

