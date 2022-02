Papà Renzi, lettera al figlio Scoppia la polemica: "Fatti privati" (Di martedì 15 febbraio 2022) Depositata agli atti del processo per bancarotta la missiva scritta nel 2017 all'ex premier dal padre. L'attacco di Tiziano al 'giglio magico'. I suoi avvocati protestano: "Ennesimo schiaffo alla ... Leggi su quotidiano (Di martedì 15 febbraio 2022) Depositata agli atti del processo per bancarotta la missiva scritta nel 2017 all'ex premier dal padre. L'attacco di Tiziano al 'giglio magico'. I suoi avvocati protestano: "Ennesimo schiaffo alla ...

Advertising

fattoquotidiano : “Hai l’immunità, non c’è più il rischio che tramite me arrivino a te”. Bordate anche a Carrai: “È un uomo falso” [d… - federlor111 : RT @falce_e: Comunque Papà Renzi aveva inquadrato bene i soggetti, l'unico dettaglio che ha tralasciato è che a capo della banda bassotti c… - graziellacesari : RT @enrico_farda: Per coprire lo scandalo #Ranucci, la stampa appecorata pubblica la lettera del papà di #Renzi. Mai un'inchiesta su ventil… - Loredan23086243 : RT @fattoquotidiano: “Hai l’immunità, non c’è più il rischio che tramite me arrivino a te”. Bordate anche a Carrai: “È un uomo falso” [di M… - GiancarloPodes4 : RT @falce_e: Comunque Papà Renzi aveva inquadrato bene i soggetti, l'unico dettaglio che ha tralasciato è che a capo della banda bassotti c… -