Paolo Ciavarro commenta la “troppia” del GF Vip | cosa ne pensa di Soleil | Alex e Delia – VIDEO

(Di martedì 15 febbraio 2022), intervistato da Casa Chi, hato il triangolo formato daDuran,Belli eSorge, specie dopo averli visti da vicino entrando al Grande Fratello Vip per un messaggio generale per gli attuali concorrenti.la “” del GF Vip:neSe mi convincono le “troppie” di... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Entrambi emozionati nel rivedersi dopo tre settimane, hanno espresso con lo sguardo l'amore che provano l'uno per l'altra arrivando al cuore di tante persone e dello stessoche, ospite ...L'amore carico di speranze per il futuro degli ex gieffini Clizia Incorvaia e, in attesa del loro primo bebè. Ma anche la relazione non sempre facile da decifrare tra Delia Duran e ...Alla fine a trionfare è stata Paola Di Benedetto che ha battuto, in finale, Paolo Ciavarro e ha donato l’intero montepremi per l’emergenza dovuta all’arrivo del Covid.Alfonso li riporta nella Casa che li ha fatti innamorare due anni fa e si emoziona Il conduttore accetta di battezzare Gabriele, ormai prossimo alla nascita Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro a ...