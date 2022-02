Pallanuoto, World League: la ‘Giovine Italia’ schianta la Slovacchia, Final Eight ad un passo (Di martedì 15 febbraio 2022) Passeggiata di salute per l’Italia di Pallanuoto targata Sandro Campagna. Il Settebello ottiene una facile vittoria nella seconda giornata di World League contro la Slovacchia, che viene letteralmente spazzata via con il punteggio di 22-3 (6-2, 7-1, 5-0, 4-0). Con questo risultato gli azzurri ipotecano almeno il secondo posto e l‘accesso alla Final Eight in programma a Budapest dal 28 al 30 aprile. Una partita che non ha assolutamente avuto storia sin dal primo secondo, nonostante l’Italia sia imbottita di tanti giovani (quattro giocatori classe 2000 ed oltre); i ragazzi di Campagna vanno subito avanti 3-0, trovando un po’ di opposizione da parte degli slovacchi che resistono fino al 7-3 di inizio secondo tempo. Da lì però comincia la mattanza del Settebello: vanno a segno tutti i ... Leggi su oasport (Di martedì 15 febbraio 2022) Passeggiata di salute per l’Italia ditargata Sandro Campagna. Il Settebello ottiene una facile vittoria nella seconda giornata dicontro la, che viene letteralmente spazzata via con il punteggio di 22-3 (6-2, 7-1, 5-0, 4-0). Con questo risultato gli azzurri ipotecano almeno il secondo posto e l‘accesso allain programma a Budapest dal 28 al 30 aprile. Una partita che non ha assolutamente avuto storia sin dal primo secondo, nonostante l’Italia sia imbottita di tanti giovani (quattro giocatori classe 2000 ed oltre); i ragazzi di Campagna vanno subito avanti 3-0, trovando un po’ di opposizione da parte degli slovacchi che resistono fino al 7-3 di inizio secondo tempo. Da lì però comincia la mattanza del Settebello: vanno a segno tutti i ...

