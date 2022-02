Pallanuoto, Campagna dopo Italia-Slovacchia 22-3: “Mi è piaciuto lo spirito, ora Croazia ai quarti” (Di martedì 15 febbraio 2022) “Sono soddisfatto perché abbiamo messo in pratica quanto avevamo provato, lo abbiamo fatto con disciplina. Un test con una squadra più preparata e forte fisicamente è auspicabile, il prima possibile, per testare i ragazzi. Si è creato un bell’amalgama tra ‘anzianotti’ e giovani, che sono piccoli, ma c’è gente di qualità. Possiamo costruire qualcosa di positivo, ci vuole tempo, la competitività è pazzesca, ci sono diverse squadre forti. Mi è piaciuto l’atteggiamento, lo spirito, il gioco”. Lo ha detto il commissario tecnico dell’Italia della Pallanuoto, Sandro Campagna, al termine del match vinto nettamente dal Settebello per 22-3 contro la Slovacchia: “Incontreremo la Croazia ai quarti e in semifinale Grecia o Serbia. Siamo ancora agli inizi, questo ... Leggi su sportface (Di martedì 15 febbraio 2022) “Sono soddisfatto perché abbiamo messo in pratica quanto avevamo provato, lo abbiamo fatto con disciplina. Un test con una squadra più preparata e forte fisicamente è auspicabile, il prima possibile, per testare i ragazzi. Si è creato un bell’amalgama tra ‘anzianotti’ e giovani, che sono piccoli, ma c’è gente di qualità. Possiamo costruire qualcosa di positivo, ci vuole tempo, la competitività è pazzesca, ci sono diverse squadre forti. Mi èl’atteggiamento, lo, il gioco”. Lo ha detto il commissario tecnico dell’della, Sandro, al termine del match vinto nettamente dal Settebello per 22-3 contro la: “Incontreremo laaie in semifinale Grecia o Serbia. Siamo ancora agli inizi, questo ...

Advertising

sportface2016 : #Pallanuoto, il ct #Campagna commenta la vittoria del #Settebello sulla Slovacchia - sportface2016 : #Pallanuoto, #WorldLeague: l'#Italia asfalta la #Slovacchia, 22-3 per il #Settebello di #Campagna - peterkama : Pallanuoto, World League. Oggi Italia-Slovacchia, Campagna: “Siamo una squadra in costruzione” - mcaratozzolo58 : RT @RaiSport: ?? #WorldLeague: la vigilia di #ItaliaSlovacchia a Trieste Il ct azzurro Sandro Campagna: 'Siamo una squadra in costruzione'… - OA_Sport : Per Sandro Campagna l'Italia della pallanuoto è una squadra ancora in costruzione -