Palermo, al via il progetto 'Donna e ospedale solidale' (Di martedì 15 febbraio 2022) Palermo, 15 feb. (Adnkronos) - Si chiama 'Donna e ospedale solidale' il progetto presentato oggi nella sede del Centro Amazzone di Palermo, a cura dell'associazione Arlenika onlus-Centro Amazzone con il patrocinio dell'Università di Palermo, che prevede un protocollo di intesa fra il Centro Amazzone e i dipartimenti di oncologia degli ospedali di Palermo e provincia. Un progetto unico mai realizzato prima. Si tratta di un patto per la prevenzione del cancro al seno in partnership con l'Arnas-ospedale Civico, l'ospedale Buccheri La Ferla-Fatebenefratelli, l'azienda ospedaliera Policlinico, l'azienda sanitaria provinciale (Asp), gli ospedali riuniti Villa Sofia e Cervello, la Fondazione istituto G. ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 15 febbraio 2022), 15 feb. (Adnkronos) - Si chiama '' ilpresentato oggi nella sede del Centro Amazzone di, a cura dell'associazione Arlenika onlus-Centro Amazzone con il patrocinio dell'Università di, che prevede un protocollo di intesa fra il Centro Amazzone e i dipartimenti di oncologia degli ospedali die provincia. Ununico mai realizzato prima. Si tratta di un patto per la prevenzione del cancro al seno in partnership con l'Arnas-Civico, l'Buccheri La Ferla-Fatebenefratelli, l'azienda ospedaliera Policlinico, l'azienda sanitaria provinciale (Asp), gli ospedali riuniti Villa Sofia e Cervello, la Fondazione istituto G. ...

Advertising

enpaonlus : Mercato nero e traffico di animali in via di estinzione. Sequestrati 300 esemplari tra cardellin...… - StanzaBalocchi : Palermo, a piazza Magione grande festa per dare il via ai corsi sportivi gratuiti - TV7Benevento : Palermo, al via il progetto 'Donna e ospedale solidale' - - fisco24_info : Palermo, al via il progetto 'Donna e ospedale solidale': (Adnkronos) - Si chiama 'Donna e ospedale solidale' il pro… - sulsitodisimone : Palermo, al via il progetto 'Donna e ospedale solidale' -