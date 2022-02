Pagamenti Inps febbraio 2022: tutte le date (Di martedì 15 febbraio 2022) In attesa dell’avvio ufficiale dell’Assegno Unico Universale (AUU) fissato per il 1° marzo e destinato a rivoluzionare l’universo delle misure economiche in favore delle famiglie con figli a carico, a febbraio proseguono i Pagamenti Inps relativi a pensioni, Reddito di Cittadinanza, NASpI e DIS-COLL, senza dimenticare la misura – ponte introdotta proprio in attesa dell’Assegno Unico, destinata a chi non percepisce gli ANF. Stiamo parlando dell’Assegno Temporaneo Figli Minori misura che insieme ad altre (si pensi agli stessi ANF e alle detrazioni fiscali) cederà il passo proprio all’AUU, in un’ottica di razionalizzazione e semplificazione delle prestazioni a sostegno dei genitori. Analizziamo in dettaglio date e modalità di pagamento delle principali prestazioni Inps a febbraio ... Leggi su leggioggi (Di martedì 15 febbraio 2022) In attesa dell’avvio ufficiale dell’Assegno Unico Universale (AUU) fissato per il 1° marzo e destinato a rivoluzionare l’universo delle misure economiche in favore delle famiglie con figli a carico, aproseguono irelativi a pensioni, Reddito di Cittadinanza, NASpI e DIS-COLL, senza dimenticare la misura – ponte introdotta proprio in attesa dell’Assegno Unico, destinata a chi non percepisce gli ANF. Stiamo parlando dell’Assegno Temporaneo Figli Minori misura che insieme ad altre (si pensi agli stessi ANF e alle detrazioni fiscali) cederà il passo proprio all’AUU, in un’ottica di razionalizzazione e semplificazione delle prestazioni a sostegno dei genitori. Analizziamo in dettaglioe modalità di pagamento delle principali prestazioni...

