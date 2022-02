“Ospina o Meret? Servono entrambi” | spiegato in diretta il motivo

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 15 febbraio 2022) Giovanni Galli, ex portiere che ha vestito anche le maglie di Milan e Napoli, ha parlato a Radio Goal in onda su Radio Kiss Kiss Napoli del ruolo del portiere e del calcio di oggi. Di seguito le sue considerazioni: “Il calcio oggi è cambiato,2 portieri e basta guardare anche solo a questo campionato in cui ci sono stati tanti sorpassi delle riserve sui titolari, pensate a Terracciano, o a Falcone oppure a Strakosha.necessariamente portieri di pari valore e ci sta che l’allenatore li alterni. Impossibile essere all’altezza per 80 partite all’anno”. FOTO: Imago –Napoli “Il calcio di oggi non è quello che appartiene alla nostra generazione. Ai miei tempi restavamo quasi tutta la carriera in un club, ad esempio io sono stato 9 anni a Firenze e sono dovuto andar via perchè la società doveva rientrare ...