Oscar 2022, tre donne a condurre: Regina Hall, Amy Schumer e Wanda Sykes. Basteranno? (Di martedì 15 febbraio 2022) Ecco chi sono le tre bravissime attrici comiche scelte per presentare la 94edizione degli Academy Awards. Cioè saranno Amy Schumer (al centro), Wanda Sykes (a destra) e Regina Hall /a sinistra) a condurre la notte degli Oscar 2022. Foto Ansa Quanto piace a Hollywood potere dire di aver fatto le cose per bene! E dopo il primo mattoncino messo con le nomination, ecco che ne arriva un altro. Altrettanto importante: il conduttore della serata. Pardon, le conduttrici. Perché, rivela l’Hollywood Reporter, saranno tre attrici a intrattenere i colleghi in sala e il pubblico da casa nella (nostra) notte del 27 marzo. Quando un manipolo di bravi (o fortunati?) si porterà a casa la statuetta più ambita del cinema. Quella dell’Oscar ... Leggi su amica (Di martedì 15 febbraio 2022) Ecco chi sono le tre bravissime attrici comiche scelte per presentare la 94edizione degli Academy Awards. Cioè saranno Amy(al centro),(a destra) e/a sinistra) ala notte degli. Foto Ansa Quanto piace a Hollywood potere dire di aver fatto le cose per bene! E dopo il primo mattoncino messo con le nomination, ecco che ne arriva un altro. Altrettanto importante: il conduttore della serata. Pardon, le conduttrici. Perché, rivela l’Hollywood Reporter, saranno tre attrici a intrattenere i colleghi in sala e il pubblico da casa nella (nostra) notte del 27 marzo. Quando un manipolo di bravi (o fortunati?) si porterà a casa la statuetta più ambita del cinema. Quella dell’...

Advertising

mengonimarco : #TheHandofGod di Paolo Sorrentino con Filippo è stato candidato come miglior film straniero agli Oscar 2022! Siamo… - La7tv : #la7retweet 'È stata la mano di Dio' di Paolo #Sorrentino è stato candidato come miglior film straniero agli Oscar… - Agenzia_Ansa : Sorrentino: 'La nomination per me è già una grande vittoria. E un motivo di commozione, perché è un riconoscimento… - lucadambrosio : ? Fino al 3 marzo prossimo sarà possibile votare su Twitter, con l'hashtag #OscarsFanFavorite, il miglior film del… - musicletter : ? Fino al 3 marzo prossimo sarà possibile votare su Twitter, con l'hashtag #OscarsFanFavorite, il miglior film del… -