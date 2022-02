Oscar 2022: su Twitter si potrà votare un film che sarà premiato durante la cerimonia (Di martedì 15 febbraio 2022) Tre utenti di Twitter che avranno votato il loro film preferito avranno anche l'opportunità di presentare un premio Oscar alla cerimonia del prossimo anno. In occasione degli Oscar 2022, gli utenti di Twitter potranno votare il film che riceverà una statuetta durante la cerimonia che avrà luogo il 27 marzo. Inoltre, tre votanti avranno l'opportunità di presentare un premio Oscar nel corso della cerimonia del prossimo anno. In vista della 94a edizione degli Academy Awards, è stata annunciato che i membri dell'Academy non saranno gli unici a votare per i migliori film della scorsa stagione cinematografica. A partire da lunedì, infatti, ... Leggi su movieplayer (Di martedì 15 febbraio 2022) Tre utenti diche avranno votato il loropreferito avranno anche l'opportunità di presentare un premioalladel prossimo anno. In occasione degli, gli utenti dipotrannoilche riceverà una statuettalache avrà luogo il 27 marzo. Inoltre, tre votanti avranno l'opportunità di presentare un premionel corso delladel prossimo anno. In vista della 94a edizione degli Academy Awards, è stata annunciato che i membri dell'Academy non saranno gli unici aper i miglioridella scorsa stagione cinematografica. A partire da lunedì, infatti, ...

