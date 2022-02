Oroscopo Paolo Fox Capricorno domani 16 febbraio e tutti i segni | amore | lavoro e fortuna

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 15 febbraio 2022) L’diFox di16per il segno delin particolare nei sentimenti non ha molto da consigliarvi, perché state vivendo un periodo di serenità, anche grazie alla costante attività del pianeta Venere!Le sfide saranno invece sul, ci vuole moderazione e calma per gestirle, le stelle consigliano prudenza, anche se vi sentite molto sicuri di ciò che chiedete. Ci saranno comunque giornate interessanti tra giovedì e venerdì, sarete più lucidi nel capire come migliorare la vostra vita e dove cambiare per ottenere di più! Non cedete all’ansia per il futuro, ci sono nuove prospettive, ma per le certezze bisogna avere molta pazienza. Leggi l’diFox 16peri ...