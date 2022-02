"Ora basta, voglio fare la trasmissione". Antonella Clerici sbrocca in diretta contro la Rai: un caso senza precedenti (Di martedì 15 febbraio 2022) Troppa pubblicità e Antonella Clerici perde le staffe. La conduttrice di E' sempre mezzogiorno su Rai 1 si è sfogata in diretta dopo l'ennesima lunga interruzione pubblicitaria: "Ora basta vorrei fare la trasmissione...". Poi ha lanciato una frecciatina: "Speriamo di non diventare un contenitore di pubblicità perché vorrei anche fare la trasmissione". L'affollamento pubblicitario, in questo caso, è da ricondurre proprio alla Clerici, uno dei volti più noti e amati di Rai Uno, e al grande successo raggiunto dal suo programma. Che il suo programma abbia successo, tra l'altro, lo dimostrano gli ascolti sempre alti. Il fatto che ci sia molta pubblicità, quindi, rappresenta per certi versi un riconoscimento del ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 15 febbraio 2022) Troppa pubblicità eperde le staffe. La conduttrice di E' sempre mezzogiorno su Rai 1 si è sfogata indopo l'ennesima lunga interruzione pubblicitaria: "Oravorreila...". Poi ha lanciato una frecciatina: "Speriamo di non diventare un contenitore di pubblicità perché vorrei anchela". L'affollamento pubblicitario, in questo, è da ricondurre proprio alla, uno dei volti più noti e amati di Rai Uno, e al grande successo raggiunto dal suo programma. Che il suo programma abbia successo, tra l'altro, lo dimostrano gli ascolti sempre alti. Il fatto che ci sia molta pubblicità, quindi, rappresenta per certi versi un riconoscimento del ...

