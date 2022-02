Operazione Levante, blitz antimafia per frode fiscale e riciclaggio: 75 misure cautelari (Di martedì 15 febbraio 2022) Venezia, 15 febbraio 2022 " blitz anti riciclaggio in dieci regioni, con 75 misure cautelari e il sequestro preventivo di beni per un valore di oltre 18 milioni di euro nel corso dell' Operazione ... Leggi su quotidiano (Di martedì 15 febbraio 2022) Venezia, 15 febbraio 2022 "antiin dieci regioni, con 75e il sequestro preventivo di beni per un valore di oltre 18 milioni di euro nel corso dell'...

