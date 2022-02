Omicidio salumiere ad Acilia | aperte tutte le ipotesi | dalla droga al movente passionale

(Di martedì 15 febbraio 2022) Roma, 15 febbraio 2022 " Nessuna pista esclusa, da quellaa quella dello spaccio, per fare luce sull'di Paolo Corelli, 47 anni, commessodurante la settimana e buttafuori ...

Roma, 15 febbraio 2022 – Nessuna pista esclusa, da quella passionale a quella dello spaccio, per fare luce sull'omicidio di Paolo Corelli, 47 anni, commesso salumiere durante la settimana e buttafuori ...Si seguono tutte le piste, anche quella passionale, per l'omicidio di Paolo Corelli ... È morto così Paolo Corelli, 47 anni, salumiere, mentre usciva di casa per andare al lavoro, un supermercato di ...