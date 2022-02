Omicidio ad Acilia | Carelli ucciso davanti alla compagna | si segue la pista della vendetta

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 15 febbraio 2022) Ostia – Freddato con diversi colpi di pistola sotto gli occhi: così è morto Paolo Corelli, salumiere di 47 anni,all’alba di ieri mentre stava salendo in auto per andare a lavoro in un supermercato di Fiumicino (leggi qui). Secondo le prime ricostruzioni, la donna (che non viveva con il 47enne ma come tutte le mattine era andato a prenderlo per acrlo sul posto di lavoro) era in auto quando il killer, incappucciato e con la faccia coperta da una mascherina, ha fatto fuoco. Il sicario lo avrebbe poi inseguito in strada fino a via Roesler, dove Corelli sarebbe caduto a terra agonizzante. L’uomo, non si esclude possa essere uno straniero, lo avrebbe quindi finito con un altro colpo di pistola al petto per poi fuggire nelle strade, a quell’ora deserte, del quartiere San Giorgio. I militari ...